Москва, , 12:09 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий оборот оружия и повышающий требования к владельцам оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Закрепляются понятия гладкоствольное огнестрельное оружие, нарезное огнестрельное оружие (огнестрельное оружие с нарезным стволом), спусковой механизм, ударный механизм, переделка оружия.

Прописывается, что оружие является источником повышенной опасности.

Устанавливается обязанность юрлиц и физлиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации, при этом выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления.

Вводится запрет на переделку оружия.

Предусматривается, что сведения об оружии и патронах, контроль за оборотом которых осуществляется органами Росгвардии, учитываются в государственной информационной системе, оператором которой является Росгвардия, а положение, порядок ее формирования и ведения, а также порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, выдаваемых Росгвардией, будет утверждаться правительством РФ.

Устанавливается запрет гражданам РФ, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан).

Закон также устанавливает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ — в частности, не смогут получить лицензию дважды наказанные автомобилисты за вождение в состоянии алкогольном или наркотическом опьянении.

В ходе дискуссии парламентарии вспомнили о трагедиях в Казани, Керчи и во Пскове.

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