Сухум, , 12:16 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 15 июня провёл совещание в связи с тем, что в Пицунде ранили двух граждан России. Об этом сообщает пресс-служба главы абхазского государства.

Сообщается, что на совещании прибыли премьер-министр республики Александр Анкваб, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, генпрокурор Адгур Агрба, глава МВД Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Роберт Киут, а также другие представители правоохранительных органов.

«Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава Абхазии распорядился усилить меры безопасности туристов в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в одном из ресторанов Пицунды произошел конфликт между жителем Абхазии и двумя российскими туристами. В ходе инцидента житель республики открыл стрельбу из пистолета и ранил своих оппонентов. Пострадавших госпитализировали сначала в больницу города Гагры, затем — в Сочи. Стрелявшего задержали.

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