Москва, , 12:04 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий перечень подпадающих под государственную защиту, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Так, под госзащиту подпадают: судьи, арбитражные заседатели, присяжные заседатели; сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие органов внутренних дел РФ; сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; военнослужащие, сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие войск национальной гвардии РФ; военнослужащие и федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ; сотрудники органов внешней разведки РФ; сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие федерального органа исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие органов принудительного исполнения РФ.

Кроме того, госзащита будет положена такой категории, как граждане РФ, уволенные со службы (работы) в органах внутренних дел РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, в отношении которых осуществлялась государственная защита в соответствии с законодательством при наличии сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц.

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Устанавливается перечень данных, которые будут закрыты и в отношении которых установлен временный запрет на распространение — включая сведения имущественного характера.

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