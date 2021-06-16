Пекин, , 12:04 — REGNUM За последние годы власти Соединённых Штатов регулярно нарушали международные правила и рыночный принцип честной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

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«Они политизировали и идеологизировали экономические и научные вопросы, злоупотребляли государственной властью, препятствуя развитию Китая и других стран, а также подрывали интересы многих [стран], вызывая возмущение международного сообщества», — подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат, отметив, что США должны прекратить эти «нерыночные практики».

По его словам, утверждать, что Китай занимается «нерыночными практиками» как страна с нерыночной экономикой — «это грубое искажение реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз достигли соглашения о перемири в продолжающемся в течение почти 17 лет торговом споре делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму $11,5 млрд. Достижение этого соглашения обусловлено растущим осознанием политиками в Брюсселе и Вашингтоне того, что финансируемая государством Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) может к концу десятилетия стать полноправным конкурентом Boeing и Airbus.

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Комментируя достигнутые США и ЕС договорённости, президент США Джо Байден отметил их особую важность в противодействии «нерыночной практике» Китая, связанной с инвестициями в авиационном секторе.