Женева, Швейцария, , 12:06 — REGNUM Москва в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве видит со стороны США и смягчение риторики, и нотки политики сдерживания. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 июня в эфире Первого канала.

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Песков прокомментировал переговоры Байдена с коллегами из ЕС во время его первого европейского турне. По его словам, это никак не меняет переговорные позиции США на женевском саммите.

«Наоборот, идёт речь [о том], что были посланы чёткие сигналы Москве накануне российско-американских переговоров», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что от Вашингтона «добавилась риторика в пользу необходимости диалога», а это, бесспорно, позитив. Вместе с тем у американской стороны «остались нотки в пользу» разговора с Москвой «через сдерживание, через давление и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путинна предстоящем саммите четко обозначит позиции Москвы.

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