Остин, США, , 11:58 — REGNUM Двое представителей силовых структур США были задержаны при попытке провести на территорию страны двух нелегальных мигрантов из Мексики, заявили 15 июня в прокуратуре. Об этом сообщает New York Post.

По информации государственного обвинения, в попытке провести нелегалов в грузовике своего автомобиля обвиняются 18-летний военнослужащий Ральф Грегори Сен-Жуа и 20-летний член национальной гвардии страны из штата Пенсильвания Эммануэль Оппонгьяре. При попытке провести мигрантов из Мексики на территорию штата Техас они были в военной форме. Таким образом они пытались отвлечь от себя внимание, но были остановлены на пограничном контрольно-пропускном пункте.

По имеющимся сведениям, Оппонгьяре получил аванс в $100. Впоследствии незадачливые перевозчики нелегалов должны были получить более внушительную сумму.

Оба мужчины предстали 15 июня перед мировым судьей и в настоящее время удерживаются под залог в размере $75 тыс. в ожидании слушаний по их аресту. В свою очередь, нелегальные мигранты находятся под стражей в качестве ключевых свидетелей. Оппонгьяре и Сен-Жуа грозит до 10 лет за решеткой и штраф до $250 тыс. долларов.