Москва, , 11:54 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Поправками в Уголовный кодекс вводится новая редакция статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», дифференцируется наказание в зависимости от способов совершения и предмета преступления, использование интернета рассматривается как отдельный квалифицирующий признак.

Выделяются преступления, связанные со сбытом взрывчатых веществ или взрывных устройств, в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок от 8 до 11 лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой — лишение свободы от 15 до 20 лет.

УК дополняется новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Вводится наказание и за незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

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