Красногорск, 16 июня, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В сети появились снимки китайского рестайлингового кроссовера Exeed TXL, сфотографированного на одной из парковок Подмосковья. Снимки размещены на портале «Китайские автомобили».

«Китайские автомобили» Рестайлинговый кроссовер Exeed TXL

Обновлённое авто от своей базовой версии отличается более широкой решеткой радиатора, другими бамперами и «монобровью» на корме.

На представленной фотографии на кузове машины можно рассмотреть символы в виде иероглифов, что говорит о том, что данный конкретный экземпляр автомобиля в Россию привезли из КНР. Возможно, этот образец был использован для прохождения сертификационных мероприятий.

В РФ модель получит турбированный бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,6 литра. Максимальная мощность мотора составит 186 л. с. (275 Нм).

Напомним, в конце мая компания Chery запатентовала в РФ экстерьер рестайлингового кроссовера CheryExeed TXL.

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