Брюссель, , 11:55 — REGNUM Отмену ограничений на поездки в Европейский союз для жителей США одобрили постоянные представители 27 стран сообщества. Об этом 16 июня сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

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При этом, по информации источников, граждане США смогут ездить по всем странам Евросоюза вне зависимости от того, прошли они вакцинацию от COVID-19 или нет.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 176 648 586.