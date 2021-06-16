Брюссель, , 11:52 — REGNUM Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) согласовал четвертый пакет санкций против Белоруссии, сообщает 16 июня ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«КОРЕПЕР согласовал дополнение к черному списку по Белоруссии, включая порядка 80 физических и семь юридических лиц», — сказал источник.

Отмечается, что в ближайшее время данное решение утвердит по письменной процедуре Совет ЕС на министерском уровне, после чего оно вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европарламент в своей резолюции рекомендовал отключить Белоруссию от системы SWIFT.

Резолюция, принятая10 июня и носящая рекомендательный характер была одобрена 626-ю депутатами, против были 16 и воздержались 36 евродепутатов. Минск осуждается в ней за арест основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги.

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