Токио, , 11:50 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии ведут переговоры о проведении в текущем месяце встречи высокопоставленных лиц по КНДР. Об этом 16 июня сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американский правительственный источник.

Известно, что спецпредставитель США по КНДР Сон Ким планирует посетить Южную Корею в период с 19 по 24 июня. В связи с этим в Сеуле может состояться встреча Сон Кима со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Предполагается, что в ходе встречи представители трёх стран могут обсудить меры и действия в отношении КНДР в связи с тем, что Пхеньян игнорирует попытки Вашингтона начать диалог.