Брюссель, , 11:48 — REGNUM Для Североатлантического альянса (НАТО) отношения с Россией имеют первостепенное значение, в то же время, НАТО придерживается двухтрекового подхода к ним. Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN в преддверии российско-американского саммита в Женеве.

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«Отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение. НАТО верит в двухтрековый подход к России, и встреча Байдена и Путина находится в русле этого подхода», — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что альянсу необходимо быть сильным с точки зрения обороны и также ему необходимо вести с российской стороной диалог.

«Россия — наш сосед, нужно говорить с ними. Даже если мы не видим возможности улучшения отношений в обозримой перспективе, нам необходимо поддерживать эти непростые отношения», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела ряд высказываний западных политиков о том, что НАТО не будет расширяться на Восток.