Уфа, , 11:44 — REGNUM Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов намерен переизбираться на новый срок в Башкирии. Об этом 15 июня он сообщил на своей странице в социальной сети.

Ильясов отметил, что 15 июня закончился по контракту двухлетний срок его полномочий. В связи с этим депутаты на сессии районного Совета возложили на него исполнение обязанностей главы администрации этого района до проведения конкурсных процедур.

«Впереди конкурс, по результатам которого депутаты выберут следующего главу администрации. Я тоже планирую принять участие в этом», — сообщил Ильясов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники прокуратуры Куюргазинского района Башкирии потребовали уволить главу администрации этого муниципального образования в связи с утратой доверия.

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