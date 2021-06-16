Toyota оснастит новый пикап Tundra двигателем iForce Max
Токио, 16 июня, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota оснастит пикап Tundra 2022 модельного года двигателем iForce Max. Это следует из тизера, размещённого на сайте компании.
На представленном компанией тизерном изображении на корпусе мотора размещён шильдик с названием iForce Max. По предварительной информации, это шестицилиндровый мотор — об этом говорят три рельефных элемента с левой стороны.
Таким образом, пикап получит гибридный «движок» на базе V6 или наддувной мотор V6, как у Toyota Land Cruiser 300.
Обновлённый пикап будет иметь Т-образные дневные ходовые огни, иную решётку радиатора и большой дополнительный блок освещения над бампером.
Дебют автомобиля состоится до конца 2021 года.
Напомним, в России модель Tundra не продаётся. Toyota реализует на российском рынке только пикап Hilux. Он оснащён дизельным мотором рабочим объёмом 2,8 литра производительностью 200 л. с. (500 Нм).
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