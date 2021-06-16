Токио, 16 июня, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota оснастит пикап Tundra 2022 модельного года двигателем iForce Max. Это следует из тизера, размещённого на сайте компании.

pressroom.toyota.com Toyota Tundra 2022 модельного года

На представленном компанией тизерном изображении на корпусе мотора размещён шильдик с названием iForce Max. По предварительной информации, это шестицилиндровый мотор — об этом говорят три рельефных элемента с левой стороны.

Таким образом, пикап получит гибридный «движок» на базе V6 или наддувной мотор V6, как у Toyota Land Cruiser 300.

Обновлённый пикап будет иметь Т-образные дневные ходовые огни, иную решётку радиатора и большой дополнительный блок освещения над бампером.

Дебют автомобиля состоится до конца 2021 года.

Напомним, в России модель Tundra не продаётся. Toyota реализует на российском рынке только пикап Hilux. Он оснащён дизельным мотором рабочим объёмом 2,8 литра производительностью 200 л. с. (500 Нм).

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