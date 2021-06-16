Кострома, 16 июня, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Объём выплат по договорам страхования от несчастных случаев и болезней в Костромской области за первый квартал 2021 года вырос в 4 раза и составил более 10 млн рублей. Об этом сообщает Банк России. Цифра приводится в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В статистику выплат по болезнямвключены в том числеи компенсации гражданам, переболевшим COVID-19.

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Также заянварь-марттекущего года в 1,9 раза увеличилось количество выплат по полисам добровольного страхования жизни. В первый квартал 2020 года жители региона получили 70 млн рублей, в 2021 году выплаты по страховкам составили около 135 млн рублей.

Кроме того, в регионе значительно вырос объём компенсаций по договорам добровольного страхования сельскохозяйственного имущества — с 30 тысяч до 5 млн рублей в 2021 году. В целом за первые три месяца текущего года костромичи получили более 320 млн рублей страховых выплат — это на 35% больше, чем в 2020 году.