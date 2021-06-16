16 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 12:20 — REGNUM



Братья Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после саммита НАТО в Брюсселе перебрался в Азербайджан. Он посетил Шушу, где было подписано, по оценке турецких и азербайджанских экспертов, «крупнейшее соглашение» в истории отношений двух стран — так называемая Шушинская декларация. Как считает турецкий политолог Энгин Озер, «если раньше отношения двух стран можно было называть дружескими, братскими, то теперь на официальном уровне Турция — союзник Азербайджана». Это странно, ведь в Баку, отмечая, что со времени независимости Азербайджана им с Турцией было подписано более 300 различного рода соглашений, включая и военно-технические, и еще до второй карабахской войны, и ранее заявляли о своем союзничестве и стратегическом партнерстве с Анкарой.

Поэтому если говорить о преданных гласности базовых тезисах Шушинской декларации, то в них не содержится какой-либо сенсации: они являются логически идейным и практическим продолжением сложившегося военно-политического альянса между двумя странами. Тем не менее реализуемый вариант содержит в себе важные нюансы. Если вывести за скобки ожидаемую готовность Турции участвовать в восстановлении Карабаха и в региональных экономических проектах, то становится очевидным: турецких военных баз в Азербайджане не будет. Это первое. Второе. Налицо попытка Баку трансформировать трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года в нечто большее. В этой связи президент Азербайджана Ильхам Алиев почему-то стал сравнивать Шушинскую декларацию с историческим Карским договором 1921 года, в котором, по словам Алиева, «Россия сыграла первостепенную роль». Но под Шушинской декларацией подписи России нет. Другое дело, что Алиев и Эрдоган признают «историческую роль президента России Владимира Путина в предотвращении катастрофы в регионе, приостановлении боевых действий и локализации ситуации».

Между Азербайджаном и Турцией подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях. 15 июня 2021 года President.az

В то же время Эрдоган в Шуше заявил о необходимости сменить возникший геополитический треугольник Азербайджан — Турция — Россия «платформой шести государств»: Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия. С этой формулой у Анкары немало проблем из-за позиции Тбилиси, не желающего участвовать в каких-либо альянсах с Россией без Европейского союза. Но если оценивать ситуацию со стратегической точки зрения, то возможный результат такой комбинации — это вымывание России из Закавказья. Турция недовольна, что ей не удалось получить статус договаривающейся стороны в соглашении от 9 ноября 2020 года. Свое участие в совместном с Россией в Агдаме военном наблюдательном центре она не считает полноценной легализацией присутствия своих вооруженных сил в Азербайджане. А вот как некоторые, главным образом бакинские эксперты, представляют ситуацию. Точнее, как им хотелось бы ее видеть, а не так, как есть в действительности. Эрдоган прибыл в Азербайджан сразу после саммита НАТО в Брюсселе, который эти эксперты пытаются выдать за «триумф Эрдогана», заявляя или намекая на то, что «Анкара получила от Брюсселя чуть ли не мандат на Кавказ».

При этом указывается на то, что в итоговом заявлении саммита НАТО есть упоминание о Грузии, но нет упоминания о Карабахе. Но это было и раньше в итоговых декларациях саммитов альянса. Поэтому изображать дело так, будто «НАТО признало освобождение территорий Азербайджана от оккупации», неправомерно. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг лишь заявил, что «мы приветствуем прекращение военных действий в Нагорном Карабахе и вокруг него». В то же время Алиев утверждает, что «армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом». Хотя страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице США и Франции не считают урегулированным нагорно-карабахский конфликт и не намерены менять существующий формат переговоров. Как представляется, проблема здесь в том, что Турция, оказав поддержку Азербайджану в силовом сценарии решения карабахской проблемы, нарушила первую статью Североатлантического договора, дискредитируя посреднические усилия мировой дипломатии.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

«Страны альянса обязуются мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, — говорится в договоре. — А также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях». Нарушение первой статьи в большой политике и в дипломатии не всегда прощается, ведь речь идет о серьезных репутационных потерях НАТО, вне зависимости от того, какие интересы преследовал игрок. Не случайно Алиев стал опасаться прихода к власти в Армении так называемых реваншистских сил, прикрываясь Турцией и Россией. Одной Анкары недостаточно Баку, ведь ее участие в карабахском конфликте интегрирует Азербайджан в систему конфликтов с участием Турции, от Северной Африки до Афганистана. У Баку нет уверенности в том, что успех Турции в Азербайджане — это успех Североатлантического блока, границы которого на востоке не доходят до Азербайджана.

Вот почему остается открытым вопрос: итоги второй карабахской войны являются путем к региональному развитию, безопасности и сотрудничеству или это только пауза перед масштабной дестабилизацией? Не случайно турецкий президент и его азербайджанский коллега призывают к нормализации отношений с Ереваном. Но за такими громкими заявлениями должны быть конкретные дела, а не политика символов и жестов. Кстати, о символах. Визит Эрдогана в Шушу состоялся за считаные дни до внеочередных парламентских выборов в Армении и накануне российско-американского саммита в Женеве, на котором может рассматриваться карабахская проблема. При этом Алиев и Эрдоган отлично понимают болезненное восприятие в Ереване и в Степанакерте факта сдачи Шуши. Так азербайджанский и турецкий президенты демонстрируют свой общий политический кейс с двойным или тройным дном, вмешивая в ситуацию и Россию.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган на роднике «Хан гызы» в Шуше. 15 июня 2021 года President.az

Если Турция, согласно Шушинской декларации, фактически берет на себя роль гаранта неприкосновенности территорий союзника, то кого опасается Алиев больше: в перспективе ныне побежденного Еревана или в реальности Москвы? Так что шушинская встреча Алиева с Эрдоганом не поставила точку, обозначив только многоточия в дальнейшем развитии ситуации. Впереди большие события.