Берн, , 11:38 — REGNUM Пулы журналистов Кремля и Белого дома почти одновременно прибыли на виллу Ла Гранж в Женеве, на которой спустя несколько часов состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.

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Уточнятся, что журналисты Кремля и Белого дома зашли на виллу через одни ворота и затем прошли проверку безопасности. При этом далее российские журналисты были направлены в одну сторону, а американские — в другую.

Также указывается, что по дороге до пресс-центра представителям СМИ пришлось пройти еще несколько кордонов безопасности и на каждом из них у журналистов проверяли бейджи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал 16 июня в беседе с журналистами, что он ожидает возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон после российско-американского саммита в Женеве.