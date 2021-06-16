Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Отношения с Россией — приоритетный вопрос для НАТО, и в этом контексте встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве имеет важное значение. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 16 июня в интервью телеканалу CNN.

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Он отметил, что считает важной встречу двух президентов. Важно и то, что в преддверии женевского саммита Байден проконсультировался со всеми лидерами НАТО, добавил Столтенберг.

«И, конечно, отношения с Россией для всех нас — это вопрос первостепенной важности», — подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, странам альянса следует быть сильными, готовыми к сдерживанию и обороне, но необходим при этом и диалог с Москвой. С Россией нужно разговаривать, даже если не верится в улучшение отношений с ней в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг предложил как можно скорее провести заседание Совета Россия — НАТО.

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