Киев, 16 июня 2021, 11:35 — REGNUM Открытие рынка земли, которое произойдёт с 1 июля 2021 года на Украине, станет началом «расправы» над страной. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны парламента. Об этом сообщил телеканал «Рада».
Тимошенко напомнила обещание президента Владимира Зеленского, который заявлял о том, что вопрос продажи земли будет решён на референдуме, однако работа инициативной группы по подготовке референдума была сорвана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко назвала принятые на Украине законы о рынке земли «вопиющим посягательством на собственность украинского народа».
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