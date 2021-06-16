Киев, , 11:35 — REGNUM Открытие рынка земли, которое произойдёт с 1 июля 2021 года на Украине, станет началом «расправы» над страной. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны парламента. Об этом сообщил телеканал «Рада».

"Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю… Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной», — сказала она.

Тимошенко напомнила обещание президента Владимира Зеленского, который заявлял о том, что вопрос продажи земли будет решён на референдуме, однако работа инициативной группы по подготовке референдума была сорвана.

«Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко назвала принятые на Украине законы о рынке земли «вопиющим посягательством на собственность украинского народа».

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