Боровск, Калужская область, 16 июня, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Боровском районе вынесен приговор по делу об убийстве женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России 16 июня.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

Следствием и судом установлено, что в ночь на 31 декабря 2020 года на территории поселка Институт города Боровска в хозяйственной постройке, приспособленной для постоянного проживания, находилась 43-летняя женщина вместе с 38-летним подсудимым.

В ходе конфликт мужчина нанёс женщине смертельные ножевые ранения. Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.