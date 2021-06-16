Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назначена на очередной рок. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания.

Кандидатуру Мерзляковой внёс губернатор Евгений Куйвашев. Ранее её одобрила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Затем в ходе тайного голосования депутаты единогласно поддержали её переназначение.

После подведения итогов голосования Мерзлякова принесла присягу. Как сообщало ИА REGNUM, в этой должности она находится с 2001 года.