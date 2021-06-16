Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Сотрудники Федерального бюро расследований США проигнорировали сообщения социальной сети Parler о возможной подготовке погрома здания Капитолия в начале 2021 года, сообщает Politico.

За несколько дней до погрома в Капитолии, который произошел, 6 января социальная сеть Parler отправила в ФБР десятки тревожных сообщений — предупреждений, которые, похоже, остались без ответа.

«Не удивляйтесь, если мы захватим здание Капитолия», — говорится в сообщении пользователя соцсети, уверенного, что тогдашнему президенту США Дональду Трампу нужен был погром, «чтобы задействовать Закон о восстании».

Содержание этого сообщения 15 июня раскрыла член палаты представителей демократ Кэролин Малони, возглавляющая Надзорный комитет палаты. По ее словам, это сообщение стало одним из десятков, которые были направлены в ФБР 2 января.

В свою очередь, директор ведомства Кристофер Рэй заявил о том, что «не помнит» об этом, однако подчеркнул, что ряд из них были направлены в местные подразделения, которые занимаются внутренним терроризмом.

Рэй и ФБР были не единственными, кто вызвал неудовольствие законодателей по поводу пропущенных предупреждающих сигналов и ошибочной реакции на нападение 6 января со стороны сторонников бывшего президента Трампа. Недостаточная подготовка как Пентагона, так и чрезвычайных подразделений полиции Капитолия также подверглась осуждению.

Демократы критиковали двух чиновников Пентагона за проволочки в принятии мер в ответ на погром. В своем вступительном слове Мэлони сказала, что Пентагону «потребовалось слишком много времени», чтобы предпринять 6 января необходимые шаги, несмотря на предупреждающие знаки и просьбы других руководителей правоохранительных органов в тот день.