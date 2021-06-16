Вашингтон, 16 июня 2021, 11:27 — REGNUM Сотрудники Федерального бюро расследований США проигнорировали сообщения социальной сети Parler о возможной подготовке погрома здания Капитолия в начале 2021 года, сообщает Politico.
За несколько дней до погрома в Капитолии, который произошел, 6 января социальная сеть Parler отправила в ФБР десятки тревожных сообщений — предупреждений, которые, похоже, остались без ответа.
Содержание этого сообщения 15 июня раскрыла член палаты представителей демократ Кэролин Малони, возглавляющая Надзорный комитет палаты. По ее словам, это сообщение стало одним из десятков, которые были направлены в ФБР 2 января.
В свою очередь, директор ведомства Кристофер Рэй заявил о том, что «не помнит» об этом, однако подчеркнул, что ряд из них были направлены в местные подразделения, которые занимаются внутренним терроризмом.
Рэй и ФБР были не единственными, кто вызвал неудовольствие законодателей по поводу пропущенных предупреждающих сигналов и ошибочной реакции на нападение 6 января со стороны сторонников бывшего президента Трампа. Недостаточная подготовка как Пентагона, так и чрезвычайных подразделений полиции Капитолия также подверглась осуждению.
Демократы критиковали двух чиновников Пентагона за проволочки в принятии мер в ответ на погром. В своем вступительном слове Мэлони сказала, что Пентагону «потребовалось слишком много времени», чтобы предпринять 6 января необходимые шаги, несмотря на предупреждающие знаки и просьбы других руководителей правоохранительных органов в тот день.