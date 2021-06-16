Женева, Швейцария, , 11:30 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал 16 июня в беседе с журналистами, что он ожидает возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон после российско-американского саммита в Женеве.

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По словам бывшего американского посла в РФ, у него «скромные ожидания» от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве.

«Я ничего не ожидаю, я рад, что президенты встретятся, и это правильно. Конкретных дел очень мало, нужно начинать», — сказал он.

Также Макфол добавил, что, по его мнению, в первую очередь лидеры двух стран договорятся о продолжении «исторического разговора» с СССР и Россией по договорам о ядерном оружии.

«Я как бывший посол надеюсь, что мы будем нормализировать институт представительства наших государств в Москве и Вашингтоне. Плохо, что Антонов сидит у вас», — отметил экс-посол США.

«Я надеюсь, что будет конкретный результат, потому что Антонов должен быть у нас, а Салливан должен быть у вас», — добавил Макфол.

Как передавало ИА REGNUM, ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что самолёт с президентом России Владимиром Путиным вылетел из Москвы в Женеву, где состоится встреча российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом.