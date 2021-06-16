Ставрополь, , 11:27 — REGNUM Властям Северной Осетии для разработки плана развития и повышения эффективности расходов необходимо понимать, какими ресурсами владеет республика. Врио главы субъекта Сергей Меняйло попросил председателя правительства Михаила Мишустина взять регион под казначейское сопровождение. Разговор об этом состоялся 15 июня в ходе рабочей поездки премьер-министра в Северо-Кавказский федеральный округ.

По словам Меняйло, властям необходимо разработать план повышения собственной доходной части, для чего необходим аудит налогооблагаемой базы и оптимизация собственных расходов.

«Поэтому я обратился в правительство РФ, чтобы была прозрачность и понятность трат, особенно бюджетных средств всех уровней, с просьбой это отдельное направление взять на казначейское сопровождение. Прошу Вас поддержать в этом вопросе», — заявил Меняйло.

Премьер-министр согласился с предложением, отметив, что поддержит его, так как «казначейское сопровождение даёт прозрачность бюджетного процесса».

Напомним, Михаил Мишустин 15 июня в Пятигорске провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития Северного Кавказа, на котором были обозначены новые задачи по развитию округа.