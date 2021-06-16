Красноярск, , 11:25 — REGNUM Начальником Красноярской железной дороги (КЖД) назначен Алексей Туманин, ранее занимавший должность первого заместителя начальника КЖД. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РЖД.

Нового руководителя коллективу представил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Алексей Сергеевич — человек на Красноярской дороге не новый, здесь он прошёл все ступени профессионального развития и роста. Он имеет разноплановый опыт, прекрасно знает специфику работы на Восточном полигоне, зарекомендовал себя как грамотный и ответственный руководитель, — сказал Белозёров. — Уверен, что назначение Алексея Туманина позволит коллективу Красноярской дороги не только удержать достигнутую планку, но и придаст дополнительный импульс развитию магистрали».

Смена руководителя произошла в связи с назначением Вадима Владимирова на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги.