Купание в Ярославле опасно — Роспотребнадзор
Ярославль, 16 июня, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В ярославском управлении Роспотребнадзора опровергли информацию мэрии города об открытии купального сезона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
15 июня в мэрии Ярославля заявили, что купальный сезон официально открыт.
В Роспотребнадзоре корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что городские власти поторопились. Купаться всё ещё запрещено, тем более что пробы воды стали хуже.
Также странно и заявление директора «Горзеленхозстроя» Андрея Степанова о том, что они получили заключение Роспотребнадзора, согласно которому пляжи безопасны — письмо должны направить только 16 июня.
Пригодным для купания остаётся Тверицкий пляж — пробы воды показывают стабильно хорошие результаты, но и там сейчас купаться нельзя — «Горзеленхозстрой» ещё не получил от Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическое заключение с разрешением на использование водного объекта.