Ярославль, 16 июня, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В ярославском управлении Роспотребнадзора опровергли информацию мэрии города об открытии купального сезона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Пляж в Ярославле

15 июня в мэрии Ярославля заявили, что купальный сезон официально открыт.

«Согласно результатам экспертизы, Центральный, Тверицкий и пляж на 1-й Норской набережной пригодны для купания», — сообщил 15 июня официальный сайт мэрии.

В Роспотребнадзоре корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что городские власти поторопились. Купаться всё ещё запрещено, тем более что пробы воды стали хуже.

«15 июня свежие пробы пришли. Всё поменялось. Центральный пляж у нас очень поплохел и купаться там опасно, качество воды ухудшилось значительно. Возросли показатели заражённостью кишечной палочкой, появилась патогенная микрофлора (возбудитель инфекционных заболеваний — ИА REGNUM.) Конечно, сами пляжные территории подготовлены и народ идёт туда отдыхать, но центральный пляж очень опасен для купания. Стабильно плохой обстановка остаётся на Норском пляже», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

Также странно и заявление директора «Горзеленхозстроя» Андрея Степанова о том, что они получили заключение Роспотребнадзора, согласно которому пляжи безопасны — письмо должны направить только 16 июня.

«Информация у мэрии какая-то искажённая. Сегодня мы готовим к ним письмо, проанализируем все наши последние результаты, направим им. Купаться будет запрещено», — отметили в Роспотребнадзоре.

Пригодным для купания остаётся Тверицкий пляж — пробы воды показывают стабильно хорошие результаты, но и там сейчас купаться нельзя — «Горзеленхозстрой» ещё не получил от Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическое заключение с разрешением на использование водного объекта.