Кишинёв, , 11:28 — REGNUM Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии отменили решение об открытии трёх избирательных участков на территории Приднестровья. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба молдавского ЦИК.

«Генеральная инспекция полиции обнаружила, что у правоохранительных органов есть трудности с обеспечением надлежащего функционирования избирательного процесса на участках в муниципалитете Бендеры и общине Коржова Дубоссарского района», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что для жителей Приднестровья во время предстоящих выборов в парламент Молдавии откроют 41 участок на молдавской территории. Это на один участок меньше, чем в 2020 году, когда было голосование на выборах президента Молдавии.

Стоит отметить, что предыдущее решение членов ЦИК Молдавии открыть три участка на территории Приднестровья были критически восприняты правыми молдавскими партиями. Также против этого выступили в Службе информации и безопасности Молдавии.

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