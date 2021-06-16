Обнародованы первые снимки электрокара BYD Dolphin
Пекин, 16 июня, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки конкурента Volkswagen ID.3 от китайской компании BYD Auto — субкомпактный электрический хэтчбек Dolphin. Фотографии автомобиля размещены на сайте министерства промышленности Китая.
Концепт этой модели был представлен в апреле нынешнего года в Шанхае на автомобильной выставке.
Судя по изображениям, серийный образец автомобиля будет иметь пятидверный кузов с двухцветной схемой окраски, а также светодиодные передние и задние фонари.
Габаритные размеры автомобиля составляют 4070×1770×1570 мм. Межосевое расстояние колёс равно 2700 мм. Собираться BYD Dolphin будет на модульной электрической «тележке» E-Platform 3.0.
В качестве силового агрегата авто получит синхронный электродвигатель производительностью 95 л. с. Крутящий момент передаётся на переднюю ось. Мотор позволит машине разгоняться до 150 км/ч.
Напомним, компания Volkswagen планирует запустить на предприятии в Калужской области производство турбированных автомобильных моторов 1.4 TSI.
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