Пекин, 16 июня, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки конкурента Volkswagen ID.3 от китайской компании BYD Auto — субкомпактный электрический хэтчбек Dolphin. Фотографии автомобиля размещены на сайте министерства промышленности Китая.

Сайт министерства промышленности Китая Электрокара BYD Dolphin

Концепт этой модели был представлен в апреле нынешнего года в Шанхае на автомобильной выставке.

Судя по изображениям, серийный образец автомобиля будет иметь пятидверный кузов с двухцветной схемой окраски, а также светодиодные передние и задние фонари.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4070×1770×1570 мм. Межосевое расстояние колёс равно 2700 мм. Собираться BYD Dolphin будет на модульной электрической «тележке» E-Platform 3.0.

В качестве силового агрегата авто получит синхронный электродвигатель производительностью 95 л. с. Крутящий момент передаётся на переднюю ось. Мотор позволит машине разгоняться до 150 км/ч.

Напомним, компания Volkswagen планирует запустить на предприятии в Калужской области производство турбированных автомобильных моторов 1.4 TSI.

Читайте также: В Канаде продают гусеничный Volkswagen T3