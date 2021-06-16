Москва, , 11:17 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о виноделии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Закон уточняет правила оборота виноградного сусла и вина, расширен перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в судебном порядке.

Кроме того, уточняются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. В частности, предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России».

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