Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Президент США Джозеф Байден на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным должен обсудить с ним будет такие сферы глобального значения, как контроль над вооружениями и борьба с изменением климата. С таким призывом к главе Белого дома в преддверии саммита России и США выступила группа из 15 конгрессменов.

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«Надеемся, что в ходе переговоров Вы отдадите приоритет сферам, в которых США и Россия смогут работать ради снижения напряженности в спорных областях и сотрудничества по вопросам глобальной значимости», — отмечено в письме, текст которого опубликован на сайте члена Палаты представителей, демократа Прамилы Джаяпал.

Среди вопросов для обсуждения помимо контроля над вооружениями и борьбы с изменением климата представители Конгресса США называют борьбу с насильственным экстремизмом, снижение киберугроз национальным экономикам и инфраструктуре, а также сокращение глобального неравенства.

В письме также указано, что дипломатическое взаимодействие между двумя государствами необходимо, чтобы избежать наращивания ядерных потенциалов. Законодатели также призвали Байдена отказаться от предложенного им расширения финансирования ядерного оружия.

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Конгрессмены поддержали встречу Владимира Путина и Джо Байдена, отметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, лично встречались с лидерами СССР и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал незамедлительно начать переговоры по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что «время сокращается как шагреневая кожа».

При этом официальный представитель Кремля отметил, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями — это тонкая и комплексная материя, такая «субстанция», которая выходит за рамки двусторонних отношений России и США и касается всего мира.