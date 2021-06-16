Москва, , 11:15 — REGNUM Самолёт с президентом России Владимиром Путиным вылетел из Москвы в Женеву, где состоится встреча российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 16 июня в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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«Самолет Путина вылетел из Москвы в Женеву», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приступят к переговорам в Женеве 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).