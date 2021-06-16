Киев, , 11:17 — REGNUM Фракция «Голос» в Верховной раде Украины официально раскололась. Об этом сообщил 16 июня парламентский телеканал «Рада».

10 депутатов украинского парламента, или половина фракции «Голос», объявили о создании объединения «Справедливость». Об этом заявила во время выступления с трибуны Рады депутат Александра Устинова.

«Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за «русификацию», когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции «Голос», хотим заявить о создании отдельного объединения «Справедливость», — сказала она.

По словам Устиновой, фракции «Голос» как таковой не существует уже пять месяцев, а председатель партии Кира Рудык не посещает 60% заседаний парламента.

«Мы инициируем исключение Киры Рудык, которая прогуливает 60% заседаний. Мы обещали это избирателям, если будут прогуливать 50% — исключение из фракции», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин рассказал, что СБУ завела уголовное дело против депутата Харьковского горсовета, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика из-за того, что он публично посмел отрицать благо так называемой «Революции достоинства» — государственного переворота 2014 года, спровоцировавшего гражданскую войну на Украине.

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