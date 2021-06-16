Киев, 16 июня 2021, 11:17 — REGNUM Фракция «Голос» в Верховной раде Украины официально раскололась. Об этом сообщил 16 июня парламентский телеканал «Рада».
10 депутатов украинского парламента, или половина фракции «Голос», объявили о создании объединения «Справедливость». Об этом заявила во время выступления с трибуны Рады депутат Александра Устинова.
По словам Устиновой, фракции «Голос» как таковой не существует уже пять месяцев, а председатель партии Кира Рудык не посещает 60% заседаний парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин рассказал, что СБУ завела уголовное дело против депутата Харьковского горсовета, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика из-за того, что он публично посмел отрицать благо так называемой «Революции достоинства» — государственного переворота 2014 года, спровоцировавшего гражданскую войну на Украине.
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