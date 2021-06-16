Москва, , 11:10 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о наказании за распространение информации о террористических организациях, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Штраф в размере до 50 тыс. рублей вводится за распространение информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

Если же такая информация была распространена через СМИ или по интернету, то санкции выше — до 1 млн рублей.