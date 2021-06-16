Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Родители осужденного в России американского гражданина Тревора Рида рассчитывают, что после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден. Об этом сообщает Fox News.

«Мы надеемся, что они (Путин и Байден) придут к каким-то договоренностям, будь то досрочное освобождение Тревора или обмен заключенными, — сообщила мать Рида. — Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Рид был признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и осужден на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Отметим, ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что он может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве (Швейцария) начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

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