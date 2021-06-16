Москва, , 11:09 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о наказании за участие в деятельности признанной нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (НПО), передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Предполагается уголовная ответственность.

Так, участие ранее оштрафованного физлица в деятельности на территории России нежелательной иностранной или международной неправительственной организации будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей, предусматривается и лишение свободы на срок от одного до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Караться будет сбор средств или оказание финансовых услуг таким НПО — в том числе лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

Организация деятельности в России таких НПО будет наказываться в том числе лишением свободы на срок от года до шести лет.

Предусматривается, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо способствовало пресечению деятельности такой организации и если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.

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