Москва, , 11:03 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ограничивающий коллекторов во взаимодействии с близкими должника, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Вводится презумпция несогласия на взаимодействие.

Согласно закону, любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия указанных лиц.

Также предусматривается их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

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