Джакарта, , 11:02 — REGNUM Клинические испытания индонезийской вакцины от коронавируса могут быть проведены не позднее 2022 года, сообщает Kompas.

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После проведения клинических испытаний группа надеется, что через восемь месяцев в Индонезии разрешат экстренное использование индонезийской вакцины.

Институт Эйкмана будет наблюдать за клиническими испытаниями, проводимыми Bio Farma.

В разработке индонезийской вакцины участвовал ряд учреждений, включая Институт Эйкмана, Университет Аирланга, LIPI, Университет Индонезии, Технологический институт Бандунга и Университет Гаджа Мада.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинацелен на то, чтобы прививать миллион человек в день.

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