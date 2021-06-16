Москва, , 11:02 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на стабилизацию рынка труда и содействие занятости, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Закон цифровизирует службы занятости — приняты изменения, необходимые для развития механизма оказания государственных услуг в области содействия занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы «Работа в России». Там будет размещена информация о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу.

Закон также уточняет условия получения социальных выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан.

Предусмотрены меры поддержки безработных в случае направления их на обучение. В частности, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице.

Нормы предполагают и гарантию занятости для инвалидов.

Закон — серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда, что особенно важно для тех, кому сложнее найти работу — людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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