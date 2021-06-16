Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 16 июня назначило проведение очередных выборов городского парламента на 19 сентября 2021 года — в Единый день голосования, одновременно с федеральными выборами нового состава Госдумы.

5 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Другие варианты не рассматривались — дата голосования определялась согласно действующим нормам федерального и регионального законодательства.

Во время обсуждения постановления о назначении выборов Заксобрания VII созыва некоторые депутаты вновь подвергли жесткой критике возможность трехдневного голосования и голосования вне избирательных участков. Такая возможность предусмотрена теперь не только для федеральных, но и для петербургских выборов. Оппозиционные парламентарии видят в этом потенциальную возможность фальсификаций. В то же время даже эти депутаты призвали избирателей в любом случае прийти на выборы и отдать свой голос.

Как и на предыдущих выборах, половина членов Заксобрания будут избраны по 25 мажоритарным округам, еще половина — по партийным спискам.

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