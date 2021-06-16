Якутск, , 10:57 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии поддержали кандидатуры, предложенные главой республики Айсеном Николаевым, в состав Конституционного совета.

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Председателем Конституционного совета республики назначен Пётр Гоголев. Назначены также два заместителя и секретарь: Алексей Ефимов, Олег Мироновский, Татьяна Павлова, написал на своей странице в Instagram Николаев.

В комментариях под постом подписчики одобрили назначения, пожелав Конституционному совету успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсобрания Якутии в дистанционном формате 26 мая рассмотрели законопроект «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)».