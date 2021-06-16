Токио, , 10:53 — REGNUM Правительство Японии «глубоко озабочено» сообщениями о возможном выбросе на атомной электростанции «Тайшань» на юге Китая радиоактивных инертных газов и ждёт от Пекина разъяснений. Об этом 16 июня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

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Он добавил, что власти страны запросили у КНР информацию об обстановке на АЭС.

«Мы направили запрос о предоставлении нам информации в духе транспарентности», — отметил Като

Он также добавил, что пока станции слежения за уровнем радиации в Японии не зафиксировали каких-либо изменений в показателях.

Напомним, ранее о возможной аварии на станции «Тайшань» — совместном предприятии CGN и компании Electricite de France (EDF) — сообщил американский телеканал CNN. При этом компания-оператор АЭС China General Nuclear Power Group (CGN) опровергла предположения о проблемах на станции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июня, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг слухи об утечке радиации на атомной электростанции «Тайшань» на юге Китая. По его словам, АЭС работает нормально, в соответствии с техническими регламентами, превышения уровня радиации в этом районе нет. Об этом 15 июня на брифинге в Пекине.