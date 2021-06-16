Женева, Швейцария, , 11:00 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приступят к переговорам в Женеве 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск), сообщает пресс-служба Белого дома.

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В администрации главы США уточнили, что в 13:10 по местному времени (14:10 мск) Байден прибудет на виллу Ла Гранж, там его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Путин прибудет на переговоры примерно на десять минут раньше.

На 13:25 (14:25 мск) запланирована протокольная фотосъёмка с участием Путина, Байдена и Пармелена. Переговоры российского и американского лидеров могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.

Начнутся переговоры в узком составе, в присутствии главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена и переводчиков. Для расширенных переговоров к главам государств присоединятся ещё по пять делегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров Байден проведет пресс-конференцию в особняке в соседнем парке Eaux-Vives.

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