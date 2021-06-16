Прага, 16 июня, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В сети появились первые дизайнерские изображения рестайлинговой версии Skoda Karoq. Рендеры изображения размещены на сайте «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Обновлённый Skoda Karoq

Новинка заняла место модели Yeti в модельном ряду марки.

Дорестайлинговая версия изготавливалась в Чехии до 2019 года, после чего её сборка была налажена на предприятии компании в Нижнем Новгороде. Теперь ожидается следующее поколение модели.

Представленные рендеры созданы на основе шпионских снимков тестовых образцов, которые были опубликованы недавно.

Судя по полученному изображению, рестайлинговый кроссовер может получить более узкую светодиодную головную оптику, иную решётку радиатора, более изящный бампер и новые нижние фонари.

Официальный дебют обновлённой Skoda Karoq состоится в нынешнем году.

Ранее стало известно, что компания Skoda выводит на европейский авторынок спортивную версию электрокроссовера Enyaq iV с чёрными элементами дизайна и большими колесами.

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