Кишинёв, , 10:58 — REGNUM В Молдавии члены Партии социалистов и Партии коммунистов подали обращение в Апелляционную палату (АП) Кишинёва жалобу в связи с тем, что партия «Действие и солидарность» (ПДА) использует в предвыборной кампании образ её основателя — действующего президента республики Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Сообщается, что жалоба в судебную инстанцию была подана 15 июня. Заседание по этому вопросу назначено на 17 июня.

Ранее «социалисты» и «коммунисты» обратились с этой жалобой в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии. Они заявили, что в агитационных материалах ПДА якобы неоднократно упоминается Санду, используется её фото, а также указывается на связь между главой государства и партией. В ЦИК Молдавии не удовлетворили жалобу на ПДА.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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