Женева, Швейцария, , 10:51 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о результате теста на коронавирус, который он сдал по прибытии на саммит РФ и США в Женеве. Видеофрагмент его беседы с журналистами опубликован 16 июня в телеграм-канале МИД.

«Вскрытие покажет», — сказал Лавров, говоря о результатах ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава российской дипломатии заявил, что пребывает в шикарном настроении перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Читайте также: Названы российские участники переговоров с Байденом