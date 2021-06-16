Киев, 16 июня 2021, 10:48 — REGNUM Итоги выборов канцлера Германии, которые запланированы на сентябрь 2021 года, могут изменить отношение Берлина к газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Ceenergy News.
Он заявил, что Украина продолжит борьбу против газопровода за свои национальные интересы и «европейскую безопасность».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил о «сложных временах», которые ожидают газотранспортную систему страны после завершения строительства «СП-2».
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