Киев, , 10:48 — REGNUM Итоги выборов канцлера Германии, которые запланированы на сентябрь 2021 года, могут изменить отношение Берлина к газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Ceenergy News.

«Позиция Берлина может измениться после их предстоящих выборов. США также не отказались полностью от санкций, заявив, что это скорее прорыв», — сказал чиновник.

Он заявил, что Украина продолжит борьбу против газопровода за свои национальные интересы и «европейскую безопасность».

«Для общей евроатлантической безопасности и единства очень опасно отдавать в руки [президента РФ] Владимира Путина такое мощное политическое оружие, как «Северный поток — 2», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил о «сложных временах», которые ожидают газотранспортную систему страны после завершения строительства «СП-2».

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