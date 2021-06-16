Москва, , 10:44 — REGNUM Риторика Соединенных Штатов перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «добавила позитива», заявил 16 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Были посланы четкие сигналы Москве накануне российско-американских переговоров, — сказал представитель Кремля. — Добавилась риторика в пользу необходимости диалога, что является бесспорным позитивом».

Он уточнил, что это будет учитываться Путиным, однако «вместе с тем и остались нотки в пользу того, что с Москвой нужно говорить через сдерживание, через давление и так далее».

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве (Швейцария) начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

Перед двусторонней встречей состоится протокольная съёмка. В 14:55 по местному времени (15:55 мск) запланированы переговоры в расширенном составе, подход прессы не предусмотрен.

После переговоров Байден проведет пресс-конференцию в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, время её начала не указано. Путин будет общаться с прессой раньше.

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