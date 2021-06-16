Ярославль, 16 июня, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославской области в социальных сетях появилась информация о том, что в больницах региона будут закрыты дневные стационары. Жители активно обсуждают это, поскольку медицинскую помощь в стационерах получают многие ярославцы.

Больница

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM эти сведения опровергли. Дневные стационары продолжат работу в обычном режиме, приказа об их закрытии нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе выросло число пациентов, госпитализированных с симптомами COVID-19. При этом роста числа заражений региональные власти не фиксируют, их количество остаётся стабильным — около 80 в сутки.