Москва, , 10:38 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об экстерриториальности регистрации всех актов гражданского состояния, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Государственная регистрация акта гражданского состояния производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя, следует из закона. Взаимодействие с ЗАГСами возможно через портал госуслуг.

Правительство РФ получило полномочия по установлению особенностей государственной регистрации рождения и смерти в случае поступления заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти в форме электронных документов, через портал «Госуслуги».

Уточнены правила выдачи лицу, не состоящему в браке, по его просьбе документа об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака. В частности, исключается указание на необходимость обращаться в орган ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния на бумажном носителе.

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