Москва, , 10:35 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о сельском туризме, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Вводится новое понятие «сельский туризм» — туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей или участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

Правительство РФ установит требования к деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма.

«Аграрии получают возможность оказывать услуги по временному размещению туристов, организации их досуга, экскурсий и иных видов отдыха. Это расширит источники дохода наших фермеров, снизит зависимость от сезонных работ», — отметил один из авторов закона депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).

Кроме того, закон включает поддержку и развитие сельского туризма в перечень основных направлений, по которым осуществляется государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий.

Закон вступит в силу с с 1 января 2022 года.

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